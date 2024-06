Gute Erinnerungen: Rangnicks Rückkehr ins Olympiastadion

Ralf Rangnick steht mit Österreich bei der EM unter Druck - hat ans Olympiastadion in Berlin aber überwiegend positive Erinnerungen.

Teamchef Ralf Rangnick freut sich auf seine Rückkehr in Berlins Fußball-Tempel. „Ich habe viele gute Erinnerungen an das Olympiastadion, vor allem wegen der klaren Auswärtssiege bei der Hertha“, sagte der Coach der österreichischen Nationalmannschaft vor der EM-Partie am Freitag (18.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Polen.