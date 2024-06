EM 2024: Österreich-Eigentor beschert Frankreich Auftaktsieg - Wirbel um Mbappe

Mbappé stieß in der Schlussphase bei einem Kopfball mit der Schulter von Kevin Danso zusammen und blutete anschließend aus der Nase. Der Offensivstar wurde lange behandelt, kehrte dann aber nochmals aufs Feld zurück und setzte sich auf den Rasen. Schiedsrichter Jesus Gil Manzano zeigte Mbappé daraufhin Gelb, da er offenbar ohne Erlaubnis das Feld wieder betreten hatte. Trainer Didier Deschamps wollte ohnehin aufgrund der Verletzung wechseln, Mbappé verschwand dann auch in den Katakomben.

Wöber-Eigentor lässt Frankreich jubeln

Im zweiten Durchgang drängte das Team von Ralf Rangnick auf den Ausgleich, wurde aber nicht belohnt. Mindestens eines der weiteren Gruppenspiele gegen Polen am Freitag und die Niederlande (25. Juni) wird Österreich somit gewinnen müssen, sonst wäre der Traum vom Achtelfinale geplatzt. Frankreich kann inmitten der politischen Debatte um den Rechtsruck in der Heimat zumindest sportlich etwas durchatmen, der Sprung in die K.o.-Runde ist nahe. Die Sorge um Mbappé dürfte die nächsten Tage überlagern.

Österreicher stiegen mit Bierdose und Lederhose in die U78 zum Stadion, den Fußweg von der Altstadt aus wählte eine Gruppe Franzosen in Napoleon-Verkleidung - die Stimmung am Rheinufer war prächtig. Nicht so richtig allerdings beim verletzten David Alaba, den Ralf Rangnick als inaktiven Kapitän mit ins EM-Trainerteam nahm. „Es tut weh. Aber vielleicht kann ich mit meiner Präsenz helfen“, sagte der frühere Bayern-Profi der ARD.