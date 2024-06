"Hey Jude!": Englische Presse feiert Matchwinner Bellingham

Nach dem nervösen Auftaktsieg der Three Lions war die Freude auf der Insel groß - und ein gewisser Beatles-Oldie in aller Munde. "Hey Jude! Er nahm diesen traurigen Song und machte ihn besser", schrieb The Telegraph im Anschluss an das wenig überzeugende 1:0 (1:0) der Engländer gegen Serbien, das Matchwinner Jude Bellingham mit seinem Kopfballtreffer in der 13. Minute für die Mannschaft von Teammanager Gareth Southgate entschieden hatte.