"Inspirierender" Olmo verzaubert Spanien

Der Leipziger war der gefeierte Mann in der B-Elf des Turnierfavoriten.

Der Leipziger war der gefeierte Mann in der B-Elf des Turnierfavoriten.

Dani Olmo war kaum in der Düsseldorfer Nacht verschwunden, da überschlugen sich die spanischen Medien bereits mit Huldigungen. Der Leipziger, der beim 1:0 (1:0) der Spanier gegen Albanien als Vorlagengeber glänzte, war in der Heimat des vielleicht größten EM-Favoriten der gefeierte Mann.

"Er ist ein toller, fantastischer Fußballer, ich schätze ihn komplett. Jeder hat seine Rolle, er ist ein sehr wertvoller Spieler, ein Teamplayer", lobte Nationaltrainer Luis de la Fuente nach dem ersten Startelf-Einsatz des RB-Profis bei diesem Turnier. Olmo denke "an das große Ganze, viel mehr an die Mannschaft als an sich selbst. Das ist fantastisch."