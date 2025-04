FC Liverpool: Was steckt hinter diesem ikonischen Jubel?

Trent Alexander-Arnold schießt seinen FC Liverpool zum Sieg und macht den Meistertitel so gut wie sicher. Die viel größere Geschichte ist jedoch sein Jubel danach.

Ein spätes Siegtor, das den Meistertitel schon so gut wie sicher macht, und ein emotionaler Jubel, der viel mehr zu sein scheint: Trent Alexander-Arnold hat beim 1:0 des FC Liverpool bei Leicester City für die Bilder des Tages gesorgt.

Ganze fünf Minuten nach seiner Einwechslung hämmerte der 26-Jährige den Ball zum Tor des Tages in die Maschen, danach kannte der Jubel keine Grenzen.

Ikonischer Jubel von Alexander-Arnold

Alexander-Arnold riss sich sein Trikot vom Leib und stürmte in Richtung der mitgereisten Liverpool-Fans. Nach einer kurzen Rutsch-Einlage auf den Knien boxte er noch die Eckfahne mit der Leicester-Flagge darauf um und brüllte den Reds-Fans seine Freude entgegen.

Verabschiedet sich der Liverpool-Star mit dieser Geste?

„Epischer Abschied von Alexander-Arnold“ titelte die as in Spanien. Auch die Daily Mail und der Telegraph fragten: „Trents Abschiedsgeschenk?“

Bleibt Alexander-Arnold doch?

„War das der Jubel eines Mannes, der doch noch mal ins Grübeln kommt? Oder war es nur ein leidenschaftlicher Zwischenstopp auf dem langen Weg des Abschieds?“, fragte Riath Al-Samarrai für die Daily Mail. „Diese Bilder werden ein Synonym für Alexander-Arnolds Karriere in Liverpool sein, egal was passiert“, schrieb die Zeitung an anderer Stelle.