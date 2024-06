Historischer EM-Moment in Italien-Spiel!

‚Was ist denn hier los?‘ werden sich einige Zuschauer am Samstagabend im Signal-Iduna-Park in Dortmund gefragt haben. Das EM-Spiel zwischen Italien und Albanien (im Liveticker) hatte noch gar nicht richtig begonnen, da führten die Osteuropäer schon mit 1:0.

EM-Rekord gebrochen! Donnarumma machtlos

Nun übernahm Federico Dimarco einen italienischen Einwurf in der eigenen Hälfte, warf in Richtung des eigenen Schlussmannes Gianluigi Donnarumma. Der Ball aber geriet eindeutig zu kurz, erreichte auch keinen Mitspieler - und Bajrami konnte dazwischenfunken und den Ball ins kurze Eck hämmern.

Und der Torreigen in Dortmund hielt an. Bereits in der 11. Minute glich die Squadra Azzurra in Person von Alessandro Bastoni aus - und drehte in der 16. Minute durch Nicoló Barella das Spiel.