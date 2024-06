EM 2024: Italien siegt nach Albaniens Rekord-Tor

Nach dem Statement von Spanien hat Italien in der „Todesgruppe“ B nachgelegt. Der Titelverteidiger setzte sich in seinem ersten EM-Spiel trotz eines Blitz-Gegentreffers gegen Albanien mit 2:1 (2:1) durch und hat nun vor dem direkten Duell mit der Furia Roja am Donnerstag ebenfalls drei Punkte auf dem Konto.