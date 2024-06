Wahlen in Frankreich: Konate mit Appell an seine Landesleute

Ab Sonntag wird in Frankreich ein neues Parlament gewählt, die Nationalspieler appellieren an ihre Landsleute. Ibrahima Konate fordert gezielt zur Wahl auf.

Auch Nationalspieler Ibrahima Konate hat einen Tag vor Beginn der Parlamentswahl in Frankreich seine Sorge über die politische Lage in der Heimat geäußert.

„Wir können die Macht nicht bestimmten Leuten überlassen, die die Menschen spalten wollen. Vielfalt in Frankreich ist unsere Stärke“, sagte der Innenverteidiger des FC Liverpool am Samstag, zwei Tage vor dem EM-Achtelfinale in Düsseldorf gegen Belgien.