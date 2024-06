Toni Kroos warnt Jamal Musiala und Florian Wirtz: "Kann das Ende bedeuten"

Nationalspieler Toni Kroos sieht die drei deutschen „Zehner“ für den weiteren Turnierverlauf bei der Heim-EM in einer doppelten Schlüsselrolle. „Wir haben jetzt endlich wieder Spieler, die in der Lage sind, sich in kleinen Räumen fußballerisch zu lösen und den Ball nicht sofort zu verlieren, daran hat es ein bisschen gehakt“, sagte Kroos in seinem Podcast über das magische Offensiv-Dreieck mit Jamal Musiala, Kapitän Ilkay Gündogan und Florian Wirtz.