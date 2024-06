EM 2024: Zweifelt Kroos doch noch am Karriereende?

„Nein, ich zweifle nicht wirklich. Spaß gemacht hat es ja immer“, antwortete er bei Magenta TV und fügte hinzu: „Es ist grundsätzlich meine Überzeugung und Idee, genau auf diesem Niveau aufhören zu wollen.“ Kroos verwies darauf, dass er möchte, dass ihn die Leute genau so in Erinnerung haben wie aktuell, „wo ich eigentlich den besten Fußball meiner Karriere spiele“.

Kroos gibt sich nach Achtelfinal-Einzug als Mahner

Das sieht Kroos als seine Aufgabe an

Er selbst wollte nach dem Erfolg seine Leistung nicht so hochhängen , sondern meinte, dass es vor allem an seinen Mitspielern läge, die ein gewisses Vertrauen haben, „mir die Kugel zu geben und mir dann auch helfen mit Laufwegen, wie sie sich positionieren, damit ich auch die Pässe spielen kann“.

Kroos sieht es als seine Aufgabe an, Spieler wie die Torschützen Jamal Musiala und Ilkay Gündogan in Szene zu setzen, damit sie ihre Stärken ausspielen können. „Das hat in beiden Spielen wirklich gut funktioniert. Ich hoffe, dass es so weitergeht, auch wenn es ganz sicher im Lauf des Turniers noch deutlich schwerer werden wird.“