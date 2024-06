Last-Minute-Wahnsinn! Ex-Frankfurter sorgt für EM-Ekstase bei den Serben

Slowenien und Serbien liefern sich eine hart umkämpfte Partie. In aller letzter Sekunde trifft ein Ex-Frankfurter und sorgt damit für Ekstase.

Die serbische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der EM dennoch weiter um die Teilnahme an der K.o.-Phase zittern.

Als bereits alles verloren schien, stieg Luka Jovic zu einem Kopfball hoch und lenkte den Ball nach einer Ecke in buchstäblich letzter Sekunde ins Tor. Dann nahm der ehemalige Angreifer von Eintracht Frankfurt Anlauf und rutschte auf Knien in Richtung Eckfahne, wo ihn nur Augenblicke später seine Mannschaftskollegen erleichtert umarmten, denn: Jovic hatte den Serben mit der letzten Aktion des Spiels wenigstens ein 1:1 (0:0) gegen Slowenien gerettet.

Luka Jovic erzielte den Ausgleichstreffer und versetzte damit seine Teamkollegen in Ekstase

Trifft Serbien im Achtelfinale auf Deutschland?

Ob Serbien den Sprung in die K.o.-Phase noch schafft und im Achtelfinale womöglich sogar auf die deutsche Nationalmannschaft trifft? „Ob Deutschland, Belgien, was auch immer. Wir werden kämpfen“, gab Jovic in der Mixed Zone bekannt. „Wir werden bis zum Ende kämpfen!“