Max Kruse bringt eigenen EM-Song raus

von SPORT1 09.06.2024 • 18:08 Uhr Max Kruse ist immer für eine Überraschung gut. Wenige Tage vor der EM bringt der ehemalige Bundesliga-Star einen eigenen EM-Song heraus.

Max Kruse hat schon viele Dinge in seinem Leben ausprobiert. Ob als Fußball-Profi oder Poker-Spieler - immer wieder überraschte der 36-Jährige seine Fans mit neuen Aktionen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nun ist der ehemalige Bundesliga-Star auch unter die Sänger gegangen. Gemeinsam mit dem Influencer Knossi (37), dem DJ-Duo Pazoo und der britischen Popband Right Said Fred veröffentlicht er passend zum Start der Heim-EM am kommenden Freitag eine Techno-Version des Songs „Stand Up For The Champions“. Das verkündete Kruse auf seinem Instagram-Account.

Max Kruse bringt einen eigenen EM-Song heraus

Das Lied „Stand up for the Champions“ gehört zu den absoluten Klassikern unter den Fußball-Fans. Die Popband Right Said Fred veröffentlichte ihren Hit im Jahr 2002, seitdem ist der Song aus den Fußball-Arenen auf der ganzen Welt nicht mehr wegzudenken. (Die Songs und Hymnen der EM)

„Perfekt zur EM. Es kann nichts mehr schiefgehen, Deutschland wird Europameister. Stand up, for the Champions“, freute sich der Ehemann von Dilara Kruse.

{ "placeholderType": "MREC" }

Kruse pokert derzeit in Las Vegas