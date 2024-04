Kruse feiert Comeback

Rund ein halbes Jahr nach seinem letzten Profispiel hat Max Kruse sein Comeback auf dem Fußballplatz gefeiert. Der ehemalige deutsche Nationalspieler lief am Sonntag in der Kreisliga A als Kapitän für die Reservemannschaft seines neuen Berliner Klubs BSV Al-Dersimspor auf und spielte beim 1:1 gegen die Drittvertretung der Spandauer Kickers 90 Minuten durch.

Erster Assist durch eine Ecke

An der Führung war Kruse beteiligt. Er schlug die Ecke, die Mitspieler Aslan in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit zum 1:0 verwertete.

In der Vergangenheit war Kruse immer wieder mit Skandalen aufgefallen. So hatte er beispielsweise 2013 auf DFB-Länderspielreise unerlaubten Damenbesuch empfangen und in seiner Zeit beim VfL Wolfsburg nach einem Casino-Besuch 75.000 Euro in einem Taxi verloren.