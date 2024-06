Mit dem Rad gestürzt: Englands Gordon gezeichnet, aber fit

Der Grund: "In England ist die Vorderradbremse auf der rechten Seite, ich wollte also mit der linken Seite bremsen. Das Rad kam sofort zum Stillstand, ich nicht. Ich bin drei Meter in die Luft geflogen", sagte Gordon, dessen Anblick für Gelächter im Team sorgte.

Foden Kandidat für England-Startelf

„Druck ist ein Privileg, denn er bedeutet, dass die Leute Dinge von dir erwarten, was im Gegenzug bedeutet, dass sie denken, du seist gut in dem, was du tust“, sagte Gordon. Gegen die Slowakei könnte er für den frisch gebackenen Vater Phil Foden in die Startelf rücken.