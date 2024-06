Musiala-Prophezeiung geht viral

Beim Eröffnungsspiel der Euro 2024 am Freitag erzielte Jamal Musiala nicht nur das 2:0, sondern war auch meist mittendrin, wenn die DFB-Elf zu Chancen kam. In der 74. Minute wurde er unter tosendem Applaus ausgewechselt und anschließend als Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Ammon wurde im Netz wieder einmal dafür gefeiert, das sie Musialas Talent so früh erkannt habe. Einige Fans scherzten, sie könne „in die Zukunft sehen“ und wollten von ihr wissen, wer der künftige Europameister werde. Andere würden sie gerne als Scout für ihre eigenen Vereine verpflichten.

Nach dem Umzug der Familie nach England nahm der in Stuttgart geborene Musiala im Jahr 2010 an einem Feriencamp teil, wo Scouts des FC Southampton auf ihn aufmerksam wurden und ihn in ihre Jugendakademie aufnahmen. Da der Siebenjährige auch bei der Stadtmeisterschaft regelmäßig für sein Team traf, wurde unter anderem der FC Chelsea auf ihn aufmerksam.