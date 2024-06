EM 2024: Weltfußballer-Alarm im DFB-Team!

Die Gala gegen Schottland war auch die Show von Jamal Musiala und Florian Wirtz. Der Hype um die beiden Youngster nimmt konkrete Formen an.

Als eine der Letzten verließen Jamal Musiala und Florian Wirtz am späten Freitagabend die Münchner Fußballarena - natürlich wieder einmal im Doppelpack. Dass sich beide bestens verstehen – auf und neben dem Platz – ist längst bekannt.

Neu ist seit der 5:1-Gala gegen Schottland zum Auftakt der EM, dass die beiden nicht mehr nur zaubern, sondern jetzt auch treffen. Vor der Partie hatte Julian Nagelsmann noch die bis dato recht magere Quote der beiden Youngster bemängelt. In der Nationalmannschaft konnten Wirtz und Musiala bisher stets glänzen, trafen aber für ihre Qualität zu selten. Jetzt scheint der Knoten geplatzt.

Musiala und Wirtz treffen beide

„Wenn man Jamal sieht, die Dinge, die er macht, die gibst du ihm nicht vor, die kann er einfach. Schon ein außergewöhnlich gutes Spiel heute von ihm. Er hat extrem viel beeinflusst“, sagte der Bundestrainer nach dem Spiel bei Magenta und Kai Havertz ergänzte in der Mixed Zone: „Die beiden sind überragend. Sie sind nicht nur auf dem Platz überragend, sondern auch als Typen. Sie sind beide am Boden geblieben. Wir können uns glücklich schätzen, dass die beiden in unserer Mannschaft sind.“