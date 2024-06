Nagelsmann setzt im Viertelfinale auf Tah

Ein Leichtsinnsfehler, ansonsten eine gute Partie: Nico Schlotterbeck hat seine Sache im EM-Achtelfinale gegen Dänemark (2:0) ordentlich gemacht. Dennoch wird der Dortmunder seinen Platz in der Runde der letzten Acht aller Voraussicht nach wieder räumen müssen.

Tah war in der Vorrunde in allen drei Begegnungen von Beginn an neben Abwehrchef Antonio Rüdiger aufgelaufen. Dessen im Gruppenfinale gegen die Schweiz (1:1) aufgebrochene Oberschenkelzerrung heilte rechtzeitig vor dem Duell mit den Dänen aus und macht offenbar keine Probleme mehr.