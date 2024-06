Ungarn-Spieler Orban schwärmt von Nagelsmann

Willi Orban lobt seinen Ex-Trainer Julian Nagelsmann sehr. Dennoch glaubt er vor dem Duell gegen die DFB-Elf fest an sein Team.

Ungarns Nationalspieler Willi Orban hat seinen Ex-Trainer Julian Nagelsmann in höchsten Tönen gelobt. „Julian ist ein hochintelligenter Mensch und Trainer. Die Kadernominierung zeigt seinen klaren Plan. Taktisch hat er viel drauf“, sagte der Leipziger dem RedaktionsNetzwerk Deutschland vor dem Duell gegen die deutsche Nationalmannschaft am Mittwoch (ab 18 Uhr im LIVETICKER) in Stuttgart.