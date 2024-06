Vor EM: BVB-Star räumt Probleme ein - Sabitzer kann Österreich nicht weiterhelfen

von SPORT1 07.06.2024 • 13:40 Uhr Die Niederlage mit Borussia Dortmund im Champions-League-Finale gegen Real Madrid setzt Marcel Sabitzer noch immer zu. Der österreichische Nationalspieler benötigt eine Auszeit. Nationaltrainer Ralf Rangnick reagiert - und vermeldet eine personelle Hiobsbotschaft.

Das sind selten ehrliche Einblicke ins Seelenleben eines Profi-Fußballers: Der österreichische Nationalspieler Marcel Sabitzer benötigt vor der EM aufgrund der Niederlage im Champions-League-Finale mit Borussia Dortmund noch eine längere Pause.

Der Mittelfeldspieler steht bei der Turnier-Generalprobe gegen die Schweiz am Samstag (18.00 Uhr) in St. Gallen deshalb nicht zur Verfügung.

„Jeder, der mich nach dem Spiel gesehen hat, weiß, was das mit mir gemacht hat“, sagte Sabitzer, der von kurzen Nächten nach der Pleite im Endspiel gegen Real Madrid (0:2) berichtete: „Dann ist man vielleicht auch vom Mentalen her nicht so auf dem Level, dass man gleich weiterhelfen kann.“

Er habe eine „große Anstrengung und eine große Enttäuschung“ hinter sich, sagte der 30-Jährige.

Entwarnung mit Blick auf EM, aber Aus für Schlager

Sabitzer gab aber zugleich Entwarnung mit Blick auf das Turnier: „Bei der EM muss man sich um mich gar keine Sorgen machen.“

Nationaltrainer Ralf Rangnick zeigte Verständnis. Er wolle „so kurz vor der EM kein unnötiges Risiko eingehen“, sagte Österreichs deutscher Coach: „Wir brauchen einen ausgeruhten und fitten Marcel in Deutschland.“

Verzichten muss Austria beim Kontinentalturnier in Deutschland allerdings auf Torhüter Alexander Schlager von RB Salzburg.

„Es war so, dass sein Knie gestern oder vorgestern bei einer körpergewichtsentlastenden Laufeinheit reagiert hat. Da war klar, dass es keinen Sinn macht, darauf zu hoffen, dass er in den nächsten zwei Wochen spielfähig ist“, so Rangnick.

Am Mittwoch bezieht die Mannschaft ihr Quartier in Berlin. Österreich trifft in der schweren EM-Gruppe auf Frankreich (17. Juni), Polen (21.) und die Niederlande (25.).