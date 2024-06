Pressestimmen zum Champions-League-Finale: "Real Madrid wurde 75 Minuten lang herumgeschubst"

Doch in einem ist sich die internationale Presse auch weitgehend einig: „Beinahe alles machten die Spieler von Borussia Dortmund gut beim größten Klubwettkampf der Saison, außer das Eine, worum es schließlich im Fußball geht: Tore schießen.“ Damit wurde das Finale zum „gleichen alten Film“.

SPANIEN

AS: „Der Fünfzehnte des Unbesiegbaren. Borussia war drei Viertel des Spiels lang das bessere Team, aber die Legende fiel am Ende über sie her.“

Mundo Deportivo: „Real Madrid, Sieger der Champions League!!! Der gleiche alte Film. Madrid hat es nicht verdient, sie haben gelitten und am Ende die gleiche Geschichte mit einer weiteren Champions League wiederholt.“

Real Madrid hat ihren 15. Titel in der Champions League gewonnen

ENGLAND:

Daily Mail: „Wieder einmal beugte sich der Rest des Fußballs der schieren Unvermeidlichkeit von Real Madrid in der Champions League. Sie wurden von Borussia Dortmund überspielt, sie hatten Glück, aber sie haben trotzdem gewonnen.

The Sun: „Vielleicht ist es das schiere Gewicht der Geschichte, vielleicht ist es das überragende Selbstvertrauen, vielleicht ist es die schwarze Magie der Männer in Weiß. Aber wenn der alte Haudegen im Gebäude ist, findet Real Madrid immer einen Weg.“

The Telegraph: „So ist das mit den Champions-League-Finals der letzten zehn Jahre: Man kann sich einen perfekten Plan zurechtlegen, Chancen kreieren und die großartigen Spieler des Gegners unterdrücken, und dann, wenn es darauf ankommt, gewinnt Real Madrid das Spiel trotzdem.“

FRANKREICH

L‘Equipe: „Bedrängt und fast abwesend in der ersten Halbzeit, machte Real Madrid dann ganz leicht den Unterschied und gewann seinen 15. Titel gegen Borussia Dortmund.“

Le Parisien: „Und am Ende gewinnt immer Real Madrid. Am Samstagabend im Londoner Wembley-Stadion gewann der spanische Verein, obwohl er lange Zeit dominiert wurde, in der Schlussphase gegen tapfere Deutsche. Er baut seinen Rekord mit dem fünfzehnten Champions-League-Titel weiter aus. Halluzinierend!