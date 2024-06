EM 2024: Gute Nachrichten für Lewandowski

Der Stürmer vom FC Barcelona nahm am kompletten Mannschaftstraining der Polen teil.

Polens Starstürmer Robert Lewandowski kann wohl im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Österreich am Freitag (18.00 Uhr) auflaufen. Der 35-Jährige habe komplett am Training teilgenommen, sagte Polens Nationaltrainer Michael Probierz am Donnerstag und erklärte: „Alle Spieler sind bereit.“ Der Stürmer vom FC Barcelona hatte den Auftakt gegen die Niederlande (1:2) wegen muskulärer Probleme verpasst.