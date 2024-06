Presse ätzt nach England-Sieg: "95 Minuten unerträglicher Peinlichkeit"

von SPORT1 30.06.2024 • 21:54 Uhr England entgeht im EM-Achtelfinale so eben einer Blamage. Der Sieg gegen die Slowakei wird zwar gefeiert, es gibt aber auch massive Kritik. Die Pressestimmen.

Erst in der 5. Minute der Nachspielzeit rettete Jude Bellingham England im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei in die Verlängerung, dort verhinderte dann Harry Kane das Aus und köpfte die Three Lions ins Viertelfinale gegen die Schweiz.

Während die beiden Superstars gefeiert werden, gibt es in der Presse auch deutliche Kritik am erneut schwachen Auftritt des vermeintlichen EM-Mitfavoriten. Vor allem Trainer Gareth Southgate bekommt wieder einmal viel davon ab. SPORT1 zeigt die Pressestimmen.

England

Daily Mail: „Die Comeback-Könige. Jude Bellingham und Harry Kane retten die Three Lions vor der Schamesröte, nachdem die Turnierfavoriten nur EINE MINUTE vor dem peinlichen Ausscheiden standen. Es mag noch einige Fragen zur Taktik der Engländer geben, aber über ihren Kampfgeist, ihren Willen und ihre Leidenschaft lässt sich nichts sagen.“

Sun: „Bellinghams später Treffer rettet die Three Lions vor einer Katastrophe und Kane sorgt für ein Duell mit den Schweizern. Nach 95 Minuten unerträglicher Peinlichkeit war England auf dem Heimweg von der Europameisterschaft. Doch nur ein paar Minuten später hatte sich die Mannschaft von Gareth Southgate ins Viertelfinale gegen die Schweiz am kommenden Samstag in Düsseldorf geschossen.“

„Southgate hat es irgendwie geschafft, sich eine Stunde lang diesen Schmutz anzusehen, bevor er eine einzige Auswechslung vornahm. Phil Foden, der Fußballer des Jahres, der nie wirklich für England aufläuft, war besonders schlecht - er stand irgendwie im Abseits, als er zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich für die Three Lions hätte erzielen müssen.“

Phil Foden (l.) und England haben ihr EM-Achtelfinale gegen die Slowakei mit Ach und Krach gewonnen

Mirror: „Harry Houdini. Kane trifft in der Verlängerung, nachdem Bellinghams Fallrückzieher in letzter Sekunde England vor der Blamage rettete. England brauchte die Verlängerung und die allerletzte Möglichlichkeit, um eine Blamage bei der Euro 2024 gegen die Slowakei zu vermeiden, aber es bleiben ernste Fragen. England lebt noch - wenn auch nur knapp.“

„Harry Houdini war ein berühmter Entfesselungskünstler, und sein Namensvetter, Mr. Kane, vervollständigt Englands eigene Rettungsmission. Wie so viele andere war auch der Stürmer von Bayern München in diesem Turnier weit von seinem üblichen Niveau entfernt, aber er war da, wo sein Land ihn am meisten brauchte.“