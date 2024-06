Ralf Rangnick verurteilt Rechtsruck in Deutschland und Österreich

„Gerade die Geschichte unserer beiden Länder, Österreich und Deutschland, in den letzten 100 Jahren sollte uns eigentlich Lehre genug sein“, sagte Rangnick unter der Woche in einem Interview mit dem ORF in offensichtlicher Anspielung auf Hitler-Deutschland, den Austro-Faschismus und den 2. Weltkrieg: „Wenn man nach diesen 100 Jahren immer noch nicht verstanden hat, was uns regelmäßig ins Verderben und wirklich zu den schlimmsten Verwerfungen geführt hat, die man sich nur vorstellen kann, dem kann man wirklich nicht helfen.“