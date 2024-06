"Wir lieben es, in Deutschland zu spielen" - Ukraine-Coach schwärmt von EM-Atmosphäre

Ukraines Nationaltrainer Serhij Rebrow schwärmt von der Atmosphäre in Deutschland. Für sein kriegsgeplagtes Land hofft er bei der EM auf besondere Momente.

Der ukrainische Nationaltrainer Serhij Rebrow hofft beim EM-Auftakt am Montag ( ab 15 Uhr im LIVETICKER ) in München gegen Rumänien auf die besondere Verbindung zu Deutschland.

„Wir lieben es, in Deutschland zu spielen. Das Ambiente ist immer unglaublich, die Unterstützung immer sehr gut, wir sind sehr dankbar“, sagte Rebrow. Bei Länderspielen in Deutschland, wie zuletzt beim 0:0 in Nürnberg gegen die DFB-Elf, habe man „immer den Eindruck, dass wir zuhause spielen“.