Ronaldo voller Ehrgeiz: "Kein Raum für Fehler"

Der frühere Weltfußballer geht in seine sechste EM, er ist Rekordspieler (25) und Rekordtorschütze (14) der Kontinentalmeisterschaft. 207-mal hat er mittlerweile für sein Land gespielt, am Dienstag in Aveiro erzielte er seine Länderspieltore 129 und 130 - auch das ein Rekord. Und doch ist es für ihn jedes Mal etwas Besonderes, das Trikot zu tragen: "Für die portugiesische Nationalmannschaft zu spielen, kann nicht besser sein als das hier."