Rüdiger will "Killerinstinkt" von Real mitnehmen

Antonio Rüdiger will nach dem Champions-League-Triumph mit Real Madrid die Siegermentalität der Königlichen in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft einbringen.

Der vorletzte Test gegen die Ukraine am Montag in Nürnberg war dafür ein gutes Beispiel. „Ich habe lange nicht mehr ein 0:0 gesehen, das so gut war. Das ein oder andere Tor hat aber gefehlt. Da können wir einiges mitnehmen aus Madrid“, sagte Rüdiger, der gemeinsam mit seinem Real-Teamkollegen Toni Kroos am Mittwoch erstmals mit dem DFB-Team in der EM-Vorbereitung trainierte.