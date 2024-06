PK LIVE: DFB-Star Rüdiger spricht über Mbappé-Deal und EM

Turbulente Tage für Antonio Rüdiger: Am Samstag gewann der 31-Jährige mit Real Madrid die Champions League, am Dienstag reiste er schon bei der Nationalmannschaft an, um sich auf die anstehende Heim-EM vorzubereiten.

Kaum bei Bundestrainer Julian Nagelsmann angekommen, spricht Rüdiger während der DFB-Pressekonferenz über seine Pläne für das kommende Turnier - und erklärt, warum Toni Kroos und Jonathan Tah für das Team so wichtig ist.

Die Pressekonferenz im SPORT1-Liveticker zum Nachlesen.

+++ Das war es schon wieder +++

Das ging zügig - der Fragen sind genug gestellt, die PK ist beendet. Rüdiger verlässt die Medienrunde. Nicht aber, ohne sich auch noch mal bei der anwesenden Schulklasse gebührend zu verabschieden und zu winken.

+++ Leider kein Wort zu Mbappé +++

Das ist schade! Was ein Statement zu seinem neuen Teamkollegen bei Real Madrid angeht, der nun nach einer Transfer-Sage von Paris Saint-Germain zu den Königlichen wechselt, schweigt sich Rüdiger aus - und bekommt auch keine entsprechenden Nachfragen gestellt.

+++ Ein Team-Gerüst unabdingbar +++

„In jeder Mannschaft sollte es eine Achse geben. Aber die Spieler sollten diesen Weg auch lieben und mit Leistung dafür sorgen, dass sich die Anderen daran hochziehen“, sagt Rüdiger mit Blick auf die erfahrenen Kräfte, begonnen von Torwart Manuel Neuer, über sich selbst in der Defensive und Mittelfeld-Regisseur Kroos bis hin zum Sturm.

+++ Müller als Glatzenträger? Rüdiger lacht +++

Über die Glatzen-Ansage von Thomas Müller entgegnet Rüdiger: „„Boah, da müssen wir alles für geben, weil: Der Schönste ist er nicht mit Glatze, glaube ich.“

Bayern-Star Müller hatte unlängst auf einen entsprechenden Vorschlag von Dennis Undav erklärt: „Ich bin sehr stolz auf mein Haupthaar. Und dementsprechend braucht es da noch etwas Überzeugungsarbeit. Aber falls wir ins Finale kommen sollten, hast du ja noch ein paar Wochen Luft. Dementsprechend: Toi, toi, toi bei deinem Vorhaben!“

+++ Nun geht es um Kroos +++

„Er ist ein sehr, sehr feiner Kerl, ein Familienmensch und stiller Leader. Keiner der viel redet, aber auf dem Platz immer vorangeht“, sagt Rüdiger über seinen bisherigen Real-Kollegen, mit dem er nach dessen Karriereende im Verein nur noch in der Nationalmannschaft dieses letztes EM-Turnier spielt. Rüdiger gibt aber auch zu: „Ich hatte Toni Kroos zunächst falsch eingeschätzt.“

+++ Alle Augen auf die EM +++

„Für uns ist wichtig, die Fans mitzunehmen, das wollen wir am Freitag noch einmal tun beim letzten Test“, setzt der Real-Star auf die eigenen Anhänger und deren Motivation.

+++ Tah als wichtiger Faktor +++

„Was uns stark macht, ist die Kommunikation“, meint der Routinier. Über das Zusammenspiel mit seinem Innenverteidigerkollegen Jonathan Tah ergänzt er: „Wir reden viel auf und neben dem Platz. Es passt einfach, wir kennen uns schon länger. Ihn zeichnet auch aus, dass er ein Leader ist und nicht davor zurückscheut zu reden. Er ist für mich der beste Innenverteidiger der Bundesliga.“

+++ Müssen demütig sein“

„Wir wissen, was in den vergangenen Turnieren passiert ist“, spielt Rüdiger auf das jeweils vorzeitige Aus bei Welt- und Europameisterschaften an. „Auch der Weg bis hierhin war geprägt von Ups und Downs“, fügt er an.

+++ Erinnerung an WM-Aktion gegen Japan +++

Angesprochen auf seinen Sprint im Länderspiel gegen Japan (1:4) im Vorjahr, als er beim dritten Gegentor merkwürdigerweise lange stehen blieb, entgegnet Rüdiger „Jeder hat seine Meinung, aber da nun von Arroganz zu sprechen... die Aktion mag ich immer noch.“

+++ Rüdiger über eigene Führung +++

„Für mich gibt es zwei Rollen von Leadern - diejenigen, die viel reden, das bin ich definitiv nicht. Und dann gibt es diejenigen, die vorangehen“, meint Rüdiger. „Ich sehe mich als emotionalen Leader. Dass ich Leader sein soll, das hat mir Julian Nagelsmann (Bundestrainer, Anm. d. Red.) von Anfang an auch gesagt "

+++ Was kann man von Reals CL-Triumph lernen? +++

Der wiederholte Gewinn der Henkelpotts sollte Rüdiger auch Rückenwinde für EM geben - oder doch nicht? Der Real-Star sagt es mal so: „Grundsätzlich sind Verein und Nationalmannschaft zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber wir können den Killerinstinkt mitnehmen.“ Mit Blick auf den vorletzten Test gegen die Ukraine am Montag fügte er an: „Ich habe lange nicht mehr ein 0:0 gesehen, das so gut war. Das ein oder andere Tor hat aber gefehlt. Da können wir einiges mitnehmen aus Madrid.“

+++ Confed Cup als Motivation +++

„Damals war die Rollenverteilung ziemlich klar. Auch den Spirit und den Teamgeist können wir mitnehmen“, sagt der ehemalige Stuttgarter, der den Sieg in Russland als seinen „wichtigsten Titel“ bezeichnet: „Weil es der erste war.“

+++ Besondere Gäste in der Runde +++

Auch eine Grundschulklasse gesellt sich zu den Fragenden den Medienrunde - und will von Rüdiger gleich mal wissen, was sein erster und schönster Titel war. Antwort des Real-Stars: Ein Triumph beim Confed Cup im Jahr 2017.

+++ Gleich geht‘s los +++

Alles ist gerichtet: Die Journalisten warten schon darauf, dass Rüdiger in wenigen Minuten das Podium betritt.

+++ Rüdiger spricht über die EM +++