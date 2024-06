Schweiz mühelos! Peinliches EM-Aus für Italien

Titelverteidiger Italien streicht im EM-Achtelfinale die Segel. Die Spalletti-Elf wird von der Schweiz nach allen Regeln der Kunst beherrscht und tritt die Heimreise an. Ein Augsburger sorgt für die Entscheidung.

Die Schweizer Treffer markierten Remo Freuler (37.) und Rubén Vargas (46.). Der Augsburger zirkelte den Ball herrlich in den Winkel und versetzte Italien den frühzeitigen K.o.. Einzig ein Pfostenschuss von Gianluca Scamacca versprühte etwas Gefahr.

Bereits in der Halbzeit hatte RTL-Experte Michael Ballack die Elf von Luciano Spalletti verbal in ihre Einzelteile zerlegt. „Es fehlt an allen Ecken und Enden“. bialnzierte der frühere DFB-Kapitän.