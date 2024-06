Spahn kritisiert Berliner Fanmeile: "Es nervt die Leute"

Der frühere Bundesgesundheitsminister Jens Spahn stört sich an der Fanmeile zur Europameisterschaft mitten in Berlin. „Es nervt die Leute. Und es macht die Stimmung nicht besser in einer Zeit, in der eh schon alle gereizt sind“, sagte der CDU-Politiker der Rheinischen Post. Die Fanzone erstreckt sich vom Brandenburger Tor über die Straße des 17. Juni bis zur Großen Querallee. (Public Viewing während der EM)