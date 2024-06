Spielersatztraining ohne Füllkrug

Julian Nagelsmann begrüßte bei der Einheit am Sonntagmittag nach der Rückkehr aus Dortmund und einer kurzen Nacht zwölf Feldspieler und zwei Torhüter. Mit einem Lächeln und verschränkten Armen verfolgte der Bundestrainer lässig an eine blaue EURO-Werbebande gelehnt das Treiben auf dem Platz in Herzogenaurach.

Startelf-Spieler mit Fitnesseinheit im Zelt

Die Einheit war der einzige feste Tagesordnungspunkt nach dem 2:0 im EM-Achtelfinale gegen Dänemark, an dem die Familien der Spieler wieder zu Gast waren. Am Abend konnte im „Home Ground“ gemeinsam das Duell zwischen Topfavorit Spanien und Sensationsteam Georgien verfolgt werden - der Sieger ist der deutsche Viertelfinalgegner am Freitag (18.00 Uhr) in Stuttgart.