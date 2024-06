Tah im EM-Achtelfinale gesperrt

Die deutsche Nationalmannschaft muss im EM-Achtelfinale auf Jonathan Tah verzichten. Der Innenverteidiger von Doublesieger Bayer Leverkusen sah beim Gruppenfinale gegen die Schweiz (JETZT im LIVETICKER) in Frankfurt/Main nach einem Foul an Breel Embolo seine zweite Gelbe Karte im Turnierverlauf und muss damit in der ersten K.o.-Runde am Samstag zuschauen.