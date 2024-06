EM 2024: DFB-PK mit Nagelsmann und Tah im Liveticker

Julian Nagelsmann stellt sich gemeinsam mit Jonathan Tah am Samstagnachmittag auf der Pressekonferenz den Fragen der Reporter. Wer darf gegen die Schweiz von Beginn an ran? Um 17.45 Uhr wird der Bundestrainer die Antworten liefern. Die PK im SPORT1-Liveticker.

Setzt die deutsche Nationalmannschaft ihren Höhenflug bei der EM fort? Am Sonntag geht es (ab 21.00 Uhr im Liveticker) gegen die Schweiz im direkten Duell um den Gruppensieg - ein Unentschieden würde den Deutschen reichen. Was sagt Nagelsmann vor dem letzten Gruppenspiel und wie stellt er auf? Außerdem wird Jonathan Tah sich den Fragen der Reporter stellen.

+++ Rotiert Nagelsmann. oder nicht? +++

„Es wird keine sieben Wechsel geben, das kann ich ausschließen“, sagte Nagelsmann nach dem 2:0-Erfolg gegen Ungarn in der ARD. Setzt der Bundestrainer also auf die gleiche Elf, wie in den ersten beiden Spielen auch schon? Oder nimmt der Bundestrainer zumindest einige Wechsel vor?