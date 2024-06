Trainer und Spieler besuchen Varga im Krankenhaus

Der schwer verletzte ungarische Stürmer Barnabas Varga soll nach seiner OP die Klinik am Mittwoch wieder verlassen dürfen.

Der schwer verletzte ungarische Stürmer Barnabas Varga soll nach seiner OP die Klinik am Mittwoch wieder verlassen dürfen.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Varga war am Sonntag beim 1:0 gegen Schottland in der 68. Minute mit Torhüter Angus Gunn zusammengeprallt. Der Mittelstürmer der Ungarn blieb am Fünfmeterraum liegen und wurde minutenlang behandelt, Tücher wurden als Sichtschutz hochgezogen.