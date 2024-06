Tschechien wohl ohne Schick gegen Türkei

Im "Spiel des Jahres" fehlt Tschechien wohl Patrik Schick. In einem möglichen Achtelfinale könnte der Leverkusener Torjäger womöglich zurückkehren.

Im "Spiel des Jahres" fehlt Tschechien wohl Patrik Schick. In einem möglichen Achtelfinale könnte der Leverkusener Torjäger womöglich zurückkehren.

Tschechien muss im Gruppenfinale der Fußball-EM gegen die Türkei am Mittwoch (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wohl ohne Torjäger Patrik Schick auskommen. Beim Mittelstürmer von Doublesieger Bayer Leverkusen wurde bei einer MRT-Untersuchung eine Verletzung der Wadenmuskulatur festgestellt. Dies teilte der tschechische Verband am Montag mit. Schick werde aber beim Team bleiben und von Ärzten und Physiotherapeuten "bestmöglich" betreut.

Resthoffnungen auf einen Einsatz des tschechischen EM-Rekordschützen im weiteren Turnierverlauf bestehen anscheinend noch - auch wenn er beim Training am Montag in Hamburg fehlte. Nationale Medien spekulieren darüber, ob es für Schick womöglich sogar noch zu einem Mitwirken am Mittwoch als Ersatzspieler reichen könnte.