EM 2024: Spiele und Teams der Gruppe F mit Portugal und Türkei

Krönt Cristiano Ronaldo seine außergewöhnliche Karriere noch einmal mit dem EM-Titel? Der Superstar führt Portugals Nationalmannschaft bei der EM 2024 als Kapitän an. In der Gruppe F scheinen Ronaldo und Co. dank makelloser Qualifikation der Favorit zu sein.

Aber auch die Türkei und Tschechien sind nicht zu unterschätzen. Neuling Georgien ist Außenseiter. (Alles zum Public Viewing bei der EM)

Alle Infos zur Gruppe F im Überblick!

Georgien bei der EM 2024:

Das erste Mal nimmt Georgien an einer EM-Endrunde und damit an einem großen Turnier teil. Dank der Siege in den Playoffs über Luxemburg (2:0) und Griechenland (4:2 im Elfmeterschießen) kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Nun will das Team von Trainer Willy Sagnol den Favoriten ein Bein stellen. (Tabellen & Gruppen der Fußball-EM 2024)

Portugal bei der EM 2024:

Zehn Spiele, zehn Siege! Portugal marschierte durch die Qualifikationsgruppe J. Nun hofft der Champion von 2016 bei der neunten EM-Teilnahme auf den zweiten Titel. Wird es das letzte große Turnier für Cristiano Ronaldo? Die letzten zwei Turniere verliefen allerdings enttäuschend. Bei der WM 2022 gab es im Viertelfinale das Aus gegen Marokko. Bei der EM 2021 war bereits im Achtelfinale gegen Belgien Schluss.

Tschechien bei der EM 2024:

Als Zweiter der Gruppe E (punktgleich hinter Albanien) löste Tschechien das Ticket zur EURO in Deutschland. Es ist die achte Endrunden-Teilnahme der Tschechen, die 1996 Vize-Champion wurden. Oliver Bierhoff mit seinem Golden Goal in der Verlängerung entriss Tschechien seinerzeit den Titel. bei der diesjährigen EM hoffen die Tschechen besonders auf Leverkusens Torjäger Patrick Schick, der nach seiner Schambein-Verletzung endlich wieder in Schwung gekommen ist. (Die vorläufigen EM-Kader im Überblick)

Türkei bei der EM 2024:

Noch vor Kroatien qualifizierte sich die Türkei als Sieger der Gruppe D für die EM. Einen Punkt mehr holten die Türken schlussendlich. Für sie ist es die siebte Teilnahme an einer Endrunde. 2008 in Österreich und der Schweiz kam die Türkei bis ins Halbfinale, wo man dramatisch mit 2:3 an Deutschland scheiterte. (Die Songs und Lieder der EM)

