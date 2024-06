Tschechiens Sorge um verletzten Schick: "Nicht optimistisch"

Kampf ums Achtelfinale ohne den Topstürmer? Tschechien bangt nach dem 1:1 (0:1) gegen Georgien im zweiten EM-Gruppenspiel um Leverkusens Meisterhelden Patrik Schick. „Er wird morgen medizinisch untersucht, aber ich bin im Moment nicht optimistisch. So ist das nun mal“, sagte Trainer Ivan Hasek im Anschluss an die intensive Partie in Hamburg.