EM 2024: Georgien holt historischen Punkt - Tschechien vor dem Aus?

Kurz vor Schluss vergab Georgien bei einem Konter in letzter Sekunde noch die große Chance auf den Sieg (90.+5): Der eingewechselte Saba Lobzhanidze wurde nach einem Konter in Szene gesetzt und stand mutterseelenallein vor Keeper Jindrich Stanek, doch sein Schuss segelte weit über den Kasten. Der 29-Jährige konnte es nicht fassen und ging zu Boden und griff sich mit beiden Händen an den Kopf. Anschließend ertönte der Schlusspfiff. Lobzhanidze musste nach Abpfiff von seinem Trainer Willy Sagnol getröstet werden, Lothar Matthäus befand bei Magenta: „Den musst du natürlich machen.“

Georgiens Führung durch Georges Mikautadze per Handelfmeter (45.+3) glich Schick mit seinem ersten Turniertreffer (59.) zwar aus. Wenig später humpelte der tschechische Hoffnungsträger aber mit einer Wadenverletzung vom Feld (68.), er war ohne Gegnereinwirkung zu Boden gegangen. Ob Schick im immens wichtigen Gruppenfinale am Mittwoch gegen die Türkei auflaufen kann, ist unklar.

Georgien schreibt Geschichte

Georgien hat wie Tschechien in Gruppe F nun einen Punkt auf dem Konto. Nach dem 1:3 zum Turnierauftakt gegen die Türkei war es der erste Zähler in der georgischen EM-Geschichte. Das Team von Ex-Bayern-Star Sagnol, das seinen überragenden Spieler in Torhüter Giorgi Mamardaschwili hatte, darf bei seinem bislang so eindrucksvollen EM-Debüt weiter vom Achtelfinale träumen. Letzter Vorrundengegner am Mittwoch ist Portugal.