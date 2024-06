Völler stützt Neuer: "Manuel genießt unser absolutes Vertrauen"

Neuer war nach seinem dicken Patzer bei der Turnier-Generalprobe gegen Griechenland (2:1) in die Kritik geraten , auch in den vergangenen Wochen war das Spiel des Weltmeisters von 2014 fehlerhaft.

Völler: Brauchen jetzt keine Torwart-Diskussion

„Dass nach so einem Gegentor Diskussionen aufkommen können, gehört zum Geschäft dazu. Ich verstehe, wenn es dafür auch mal Kritik gibt“, sagte Völler und fügte mit Blick auf das EM-Eröffnungsspiel am Freitag in München gegen Schottland an: „Wir brauchen jetzt keine Torwart-Diskussion. Es gibt andere Themen, die uns mehr beschäftigen sollten.“