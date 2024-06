Nächstes EM-Spiel für Felix Zwayer fix

Der deutsche Fußball-Schiedsrichter Felix Zwayer bekommt seinen dritten EM-Einsatz. Wie die Europäische Fußball-Union (UEFA) am Freitag mitteilte, pfeift der 43 Jahre alte Berliner das Achtelfinale zwischen Rumänien und den Niederlanden am Dienstagabend in München (ab 18.00 Uhr im LIVETICKER).