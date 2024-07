27 Siege am Stück! Spaniens irre Final-Statistik

Spanien-Dominanz in Endspielen

La Furia Roja wurde einmal Weltmeister, dazu dreimal Europameister. Äußerst beeindruckend ist die Bilanz auch in Champions League und Europa League. So konnten seitdem elf Titel in der Königsklasse gewonnen werden, die Europa League gewannen die Vertreter aus La Liga sogar zwölfmal. In jeweils zwei CL- und EL-Endspielen trafen sogar zwei spanische Vertreter aufeinander.