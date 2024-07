EM 2024: Finale Spanien - England heute live im TV, Stream & Ticker

Bei der EM 2024 in Deutschland steht das Finale auf dem Plan. In Berlin kämpfen Spanien und England um den EM-Titel, das Endspiel wird auch im Free-TV übertragen. Hier gibt es alle Infos zum Stream und Ticker.

Hier können Sie Spanien gegen England heute LIVE verfolgen:

EM 2024: Wird Spanien Rekord-Europameister?

Die Three Lions hoffen hingegen auf das Ende ihrer 58-jährigen Titel-Durstrecke. Ihren bislang einzigen großen Triumph feierte das Mutterland des Fußballs mit dem Gewinn des WM-Titels 1966.

England wartet seit WM-Sieg 1966 auf großen Triumph

Der EM-Titel wäre eine Premiere für England, das zum zweiten Mal in Folge im Endspiel einer EURO steht. 2021 scheiterte man zuhause in Wembley im Elfmeterschießen an Italien. Der Titelverteidiger verabschiedete sich bereits im Achtelfinale mit einem 0:2 gegen die Schweiz aus dem Turnier. Wer beerbt Italien als Europameister?