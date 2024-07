Bundesliga-Star bei EM nur Bankdrücker: "Hatte das nicht erwartet"

von Niklas Trettin 04.07.2024 • 11:35 Uhr In der Bundesliga ein Überflieger, im spanischen Nationalteam nur Ersatz: Alejandro Grimaldo spielt bei der EM deutlich weniger als erwartet - was ihn selbst überrascht.

Wer es beim Gestalten der Top-Elf der vergangenen Bundesliga-Saison gewagt hätte, Alejandro Grimaldo außen vorzulassen, dem wäre wohl sofort die nötige Fachkompetenz abgesprochen worden. Zehn Tore und 14 Vorlagen in 33 Spielen - nicht schlecht für jemanden, über den Uli Hoeneß sagte, den habe ja vorher „kein Mensch gekannt“. Seit seiner Landung in Leverkusen spielte der nominelle Abwehrspieler wie im Rausch und begeisterte mit Werten, die selbst für die allermeisten Offensivakteure kaum zu erreichen sind.

Dass der 28-Jährige nach seinem märchenhaften Debüt-Jahr bei Bayer mit ebenso großen Ambitionen zum spanischen Nationalteam reiste und einiges dazu beitragen wollte, um seine Titelsammlung bei der EM zu erweitern, schien total logisch. Bloß kommt es im Fußball eben manchmal anders, als man denkt - auch für Grimaldo.

EM 2024: Grimaldo nur Bankdrücker

Trotz aller Empfehlungen wird er sich im Gegensatz zu seinen Klubkollegen Jonathan Tah, Robert Andrich und Florian Wirtz - falls dieser nicht erneut für Leroy Sané weichen muss - wohl wieder auf der Bank einrichten müssen, wenn „La Furia Roja“ am Freitag im Viertelfinale auf Deutschland trifft (ab 18 Uhr im LIVETICKER).

Alejandro Grimaldo ist in Spanien derzeit nur Ersatz

Es würde einmal mehr zeigen: Bei den gefeierten Spaniern, die mit ihren Super-Talenten Nico Williams und Lamine Yamal von einem dominanten Auftritt zum nächsten eilen, spielt der Mann aus Valencia allenfalls eine Nebenrolle. Grimaldo rutschte zwar noch im letzten Gruppenspiel gegen Albanien in die Startelf, doch da bot Trainer Luis de la Fuente eher eine bessere B-Mannschaft auf. Ansonsten wurde er gegen Georgien für die Schlussphase eingewechselt und kam davor zweimal gar nicht zum Einsatz. „Das ist eine neue Situation für mich, ich hatte das nicht erwartet, als ich herkam“, gab er mittlerweile zu verstehen.

Das fehlt Grimaldo im Vergleich zu Cucurella

Was der Grund für Grimaldos unerwarteten Bankplatz ist? Marc Cucurella heißt dieser - nicht nur wegen seiner Haarpracht einer der auffälligsten im Team. Der 25-Jährige mit den wallenden Locken gilt bei seinem Verein FC Chelsea nicht als unumstritten, dafür blüht er in der spanischen Auswahl umso mehr auf. Mit Williams bildet er links ein kongeniales Duo, das offenbar ein jederzeit gutes Mittelmaß aus Offensive wie Verteidigung findet und so für viel Unruhe beim Gegner sorgt. Nach dem starken Italien-Spiel schrieb die spanische Zeitung Marca lobend, Cucurella sei ein „geborener Ballgewinner und Gefahrenverursacher“.

Zugutekommt ihm in erster Linie, dass de la Fuente hinten mit einer Viererkette spielen lässt. Also derselben Formation, die Cucurella auch in London tagtäglich eingeimpft wird, in der er seine eher in der Defensive liegenden Stärken weitaus besser entfalten kann. Grimaldo hingegen gilt als Fußballer, der seine Position ganz eigen interpretiert. Er versteht sich nicht als dienender Absicherer der kreativen Köpfe, sondern als einer von denjenigen, die selbst Inspiration auf dem Rasen liefern. Als einer, der in Leverkusens System alle Freiheiten besitzt und immer wieder nach vorne ins Mittelfeld rückt.

Ob es diese auf der Hand liegenden Sachen waren, die de la Fuente den entscheidenden Ruck pro Cucurella zukommen ließen, ist keinesfalls ausgeschlossen. Denn auch ohne Grimaldos Mitarbeit strotzt das überragend besetzte Mittelfeld nur so vor Spielfreude und gilt als die größte Stärke der Iberer: Rodri, Fabián Ruiz und Pedri ergänzen sich perfekt und erinnern in diesen Tagen an glorreiche Zeiten des Trios um Sergio Busquets, Xavi und Andrés Iniesta. Auf der anderen Seite: wenn bei den Spaniern Schwächen auszumachen sind, dann liegen diese in der Rückwärtsbewegung - wo jemand wie Cucurella allem Anschein nach als Stabilisator benötigt wird.

„Vielleicht ist Cucurella ein etwas defensiverer Außenverteidiger, ich dafür vielleicht etwas offensiver“, nannte Grimaldo die kleine Abweichung zu seinem Konkurrenten, mit dem es privat kein Problem gebe, wie er extra betonte: „Unser Verhältnis ist großartig – außerhalb des Platzes.“ Gleiches gelte für seine Beziehung zu de la Fuente. „Er hat eine unglaubliche Mannschaft aufgebaut und den jungen Spielern Vertrauen geschenkt, das ist der Erfolg des Trainers“, meinte Bayers Bessermacher respektvoll. Miese Laune trotz des aktuellen Bankplatzes? Zeigt er zumindest nach außen nicht.

Grimaldo wartete lange auf Länderspiel-Debüt

Doch insgesamt wirkte es nach wie vor so, als wäre die Beziehung zwischen Grimaldo und dem spanischen Nationalteam keine ganz glückliche. Lange verstand kaum einer, wieso der Linksverteidiger überhaupt bis November des letzten Jahres warten musste, um dort sein lang erwartetes Debüt zu feiern - immerhin brachte er sein komplettes fußballerisches Potenzial nicht erst in Leverkusen zur Geltung. Xabi Alonso sagte damals in Richtung seiner Heimat: „Warum er noch nicht für Spanien gespielt hat, kann ich nicht erklären. Aber es ist meine große Empfehlung.“

Auch Grimaldo haderte. Er befinde sich in der „besten Phase meiner Karriere und warte auf diesen Anruf“, merkte er an, bevor de la Fuente Ende 2023 ein Einsehen hatte und ihn erstmals berücksichtigte: „Ich habe lange auf den Moment gewartet und bin sehr stolz. Dafür habe ich viele Jahre hart gearbeitet. Dass sich die tägliche Arbeit nun auszahlt, freut mich sehr. Mit der Nominierung hat sich ein Kindheitstraum erfüllt.“ Gegen Zypern durfte Grimaldo dann auch direkt 90 Minuten durchspielen - und bereitete auf Anhieb ein Tor vor.