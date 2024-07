De la Fuente will nichts von Favoritenrolle wissen

Spanien-Coach Luis de la Fuente will vor dem großen Finale trotz sechs Siegen in sechs EM-Spielen nichts von einer Favoritenrolle wissen. „Wenn ein Stürmer einen Lauf hat, kann der auch jederzeit enden“, sagte der 63-Jährige am Vorabend des Endspiels gegen England in Berlin: „Das Gerede von Favoriten überlassen wir den Wettbüros und Journalisten.“