England bei der EM 2024: Kader, Spiele, Stadien, Trikots

Die englische Nationalmannschaft fährt nach der knappen Final-Niederlage im eigenen Wembley-Stadion 2021 mit Titelambitionen zur EM nach Deutschland. Die Männer von der Insel werden in der Gruppenphase auf Dänemark, Serbien und Slowenien treffen. Selbstredend sind die Engländer Favorit auf den Gruppensieg in Gruppe C und können sich eine gute Ausgangsposition für die K.o.-Spiele erarbeiten. (Alle Europameister der Geschichte)

So können Sie England bei der EM 2024 live im TV und Stream verfolgen:

Die Hoffnungen ruhen auf Harry Kane

Nach den verpassten Chancen mit dem FC Bayern dürfte Harry Kane umso motivierter sein, bei der EM endlich seinen ersten großen Titel zu gewinnen. Der Angreifer führt das Team von Trainer Gareth Southgate als Kapitän auf den Platz. Neben Kane stehen jedoch eine ganze Reihe an weiteren großen Namen im Aufgebot. Zu den absoluten Prunkstücken der Three Lions gehört das zentrale Mittelfeld mit Declan Rice (FC Arsenal) und Jude Bellingham (Real Madrid).

In welchen Stadien spielt England?

Die englische Nationalmannschaft bestreitet ihr Auftaktspiel am 16. Juni gegen Serbien in der Veltins-Arena auf Schalke. Im Anschluss geht es nach Frankfurt, wo am 20. Juni im Deutsche-Bank-Stadion die Partie gegen Dänemark ausgetragen wird. Am 25. Juni steht das abschließende Gruppenspiel gegen Slowenien im Kölner Rhein-Energie-Stadion an.