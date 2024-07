Deutschland-Fahrplan: Noch sechs Spiele in diesem Jahr

von SPORT1 07.07.2024 • 14:20 Uhr Nach der unglücklichen Niederlage gegen Spanien im EM-Viertelfinale geht es für die deutsche Nationalmannschaft nach der Sommerpause in der Nations League weiter.

Julian Nagelsmann hatte es nach dem bitteren EM-Aus gegen Spanien schnell ausgerechnet. In acht Wochen geht es schon weiter für den Bundestrainer mit der Nationalmannschaft. Ende August wird der Coach dann seinen ersten Kader für die Zeit nach der Heim-Europameisterschaft nominieren. Der Blick geht dann Richtung Nations League und auch schon Richtung Weltmeisterschaft 2026.

Der Bundestrainer steckt sich nach dem Viertelfinal-Aus das höchste Ziel, das es im Fußball zu erreichen gibt - den WM-Titel! „Dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird, tut auch weh. Die Aussage gefällt euch, da werden die Augen groß - aber was soll ich anderes sagen? Natürlich wollen wir Weltmeister werden.“

Nations League: Noch sechs Spiele in diesem Jahr

In diesem Jahr stehen noch die sechs Gruppenspiele in der Nations League an. Deutschland beginnt am 7. September mit dem Heimspiel in Düsseldorf gegen Ungarn. Drei Tage später geht es in Amsterdam gegen die Niederlande.

Der Oktober-Doppelpack bringt die Spiele in Bosnien-Herzegowina (9./Zenica) und gegen die Niederlande (14./München). Die letzten beiden Länderspiele 2024 stehen dann am 16. November in Freiburg gegen Bosnien-Herzegowina und am 19. November in Budapest gegen Ungarn an.

DFB-Team: Nagelsmann kündigt Veränderungen an

Für die kommenden Aufgaben plant Nagelsmann einige Veränderungen im Kader. „Wir haben einen Kader, der nicht extrem jung ist und ein paar ältere Semester dabei. Wir werden uns in Ruhe Gedanken machen, was das Richtige ist. Es ist nicht einfach, so ein mitreißendes Turnier zu haben - und in acht Wochen ist Nations League. Da werden wir sicher am Kader was machen, um ein paar gute Spiele abzuliefern und den besten Kader für die WM-Qualifikation 2025 zusammenzustellen“, erklärte der 37-Jährige.

Der Fahrplan der DFB-Elf im Überblick: 7. September: Deutschland - Ungarn in Düsseldorf (Nations League, 20.45 Uhr) 10. September: Niederlande - Deutschland in Amsterdam (Nations League, 20.45 Uhr) 11. Oktober: Bosnien-Herzegowina - Deutschland in Zenica (Nations League, 20.45 Uhr) 14. Oktober: Deutschland - Niederlande in München (Nations League, 20.45 Uhr) 16. November: Deutschland - Bosnien-Herzegowina in Freiburg (Nations League, 20.45 Uhr) 19. November: Ungarn - Deutschland in Budapest (Nations League, 20.45 Uhr)

