EM 2024: Später Schock für Deutschland! Spanien wirft DFB-Team im Viertelfinale raus

Harter Fight und großes Drama ums EM-Halbfinale! Deutschland und Spanien liefern sich im Viertelfinale ein intensives Duell. Florian Wirtz rettet das DFB-Team in die Verlängerung. Doch dann schlägt Spanien spät zu.

Harter Fight und großes Drama ums EM-Halbfinale! Deutschland und Spanien liefern sich im Viertelfinale ein intensives Duell. Florian Wirtz rettet das DFB-Team in die Verlängerung. Doch dann schlägt Spanien spät zu.

Was für ein Viertelfinal-Thriller mit bitterem Ende für Deutschland ! Das DFB-Team hat den Einzug ins Halbfinale der EM auf dramatische Art und Weise verpasst - der Traum vom Titel ist geplatzt. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann unterlag in einem intensiven Viertelfinale Turnierfavorit Spanien mit 1:2 (0:0, 1:1) nach Verlängerung.

Der früh für den verletzten Pedri eingewechselte Dani Olmo (51.) traf für die Spanier. Florian Wirtz (89.) erzwang mit dem späten, aber hochverdienten Ausgleich die Verlängerung. Dort schlug Mikel Merino (119.) per Kopf zu. Im Kampf um den Einzug ins Endspiel wartet am Dienstag entweder Frankreich oder Portugal als Gegner. Dani Carvajal sah noch Gelb-Rot (120.+5).

Karriere von Toni Kroos endet

Mit dem dramatischen Sieg zementierte Spanien zugleich seinen Status als Deutschlands Angstgegner. Das EM-Finale 2008, das WM-Halbfinale 2010, das blamable 0:6 in der Nations League 2020 waren aber nach einem lange Zeit ausgeglichenen Fight vergessen - doch am Ende steht eine aus deutscher Sicht bittere Niederlage.

Überraschung um Can - Pedri früh verletzt

Bundestrainer Nagelsmann sorgte vor dem Anpfiff mit der Berufung des nachnominierten Emre Can in die Startelf für eine große Überraschung. Robert Andrich musste für den BVB-Star weichen. Nach abgesessener Gelbsperre kehrte zudem Jonathan Tah zurück in die erste Elf.