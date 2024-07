DFB-PK LIVE: Das ist Nagelsmanns EM-Plan gegen Spanien

Das EM-Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien am Freitag ( ab 18.00 Uhr im LIVETICKER ) klingt für viele bereits nach Finale. Wie schätzen Bundestrainer Julian Nagelsmann und Kapitän Ilkay Gündogan die Chancen auf einen Einzug des deutschen Teams ins Halbfinale der EM 2024 ein?

+++ Spanien-Kenner Gündogan gefragt +++

+++ Stellt Nagelsmann die Startelf um? +++

Im Achtelfinale veränderte Bundestrainer Nagelsmann erstmals im Turnier seine Anfangsformation - in der Abwehr war er aufgrund der Gelbsperre von Jonathan Tah dazu gezwungen.

+++ Herzlich willkommen +++

Die Pressekonferenz findet im Stuttgarter Stadion statt, los geht es um 17.45 Uhr. Beim Abschlusstraining am späten Vormittag in Herzogenaurach waren alle Spieler an Bord.