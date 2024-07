DFB-PK: Nagelsmann verrät Detail aus EM-Nacht - die PK zum Nachlesen

Am Tag nach dem bitteren EM-Aus analysieren Bundestrainer Nagelsmann, DFB-Sportdirektor Rudi Völler und DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Niederlage gegen Spanien und blicken in die Zukunft. Dabei wird Nagelsmann erneut emotional und kann seine Tränen nicht verbergen.

+++ Die PK ist beendet +++

+++ Nagelsmann über Gündogan +++

„Ich habe keine Signale von ihm bekommen, ob er weitermacht oder aufhört. Er ist ein stiller Leader, der keine großen Ansprachen hält, aber sehr erfahren ist. Natürlich würde ich mich freuen, wenn er weitermacht. Am Ende sind große Spieler selbst an der Reihe, das für sich zu entscheiden. Ich war sehr froh, dass er unser Kapitän war und ich gehe aktuell davon aus, dass er auch weiterhin zur Verfügung steht.“

+++ Nagelsmann über die Nacht +++

„Wie die Nacht bei allen war, weiß ich nicht. Einige saßen extrem lange noch zusammen, ohne Alkohol wohlgemerkt. Sie haben viel über das Spiel diskutiert, auch über allgemeine Themen. Ich gehe gerne zeitig in mein Zimmer und vereinbare die Probleme mit mir selbst. Ich habe so meine Probleme, mit vielen Leuten darüber zu sprechen. Ich habe bei Manuel Neuer und Thomas Müller nicht mehr Trauer als bei anderen festgestellt. Viele Spieler hatten Tränen in den Augen. Das macht so einen Abschied nicht zwingend leichter.“