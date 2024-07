Die Startelf-Duelle der DFB-Auswahl

Auf die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wartet im EM-Viertelfinale die schwerstmögliche Aufgabe. Das Team von Julian Nagelsmann trifft am Freitag (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) in Stuttgart auf Spanien. Der Bundestrainer hat seine Startelf im Kopf, drei Fragen muss er beantworten.

Mittelstädt war in den ersten beiden Gruppenspielen links in der Viererkette gesetzt. Bei seinem Heimspiel in Stuttgart bereitete der 27-Jährige den Treffer von Kapitän Ilkay Gündogan gegen Ungarn vor. Doch restlos überzeugte Mittelstädt nicht. Gegen die Schweiz löste ihn der ein Jahr jüngere Raum in der letzten halben Stunde ab. Dessen mustergültige Flanke köpfte Niclas Füllkrug zum Gruppensieg ein. Zur Belohnung stand der Leipziger gegen die Dänen überraschend in der Anfangsformation und überzeugte. Egal für wen sich Nagelsmann entscheidet. Derjenige muss Wirbelwind Lamine Yamal (16) stoppen. "Wenn der Trainer vor einer schweren Entscheidung steht, haben wir alles richtig gemacht", sagte Raum. - Tendenz: Raum bleibt im Team.