EM 2024: Kroos sticht DFB-Youngsters aus

Toni Kroos war bei der Europameisterschaft der beliebteste deutsche Nationalspieler – zumindest was die Followerzahlen auf Social-Media angeht. Eine Auswertung von Betway zeigt, dass dem Mittelfeldstar seit Beginn des Turniers 875.100 neue Fans auf seinem Instagram-Kanal folgen. Damit sticht er sogar die beiden Youngsters Florian Wirtz und Jamal Musiala aus, die auf den Plätzen zwei und drei liegen.

Bei seinen letzten Spielen als Profifußballer erwies sich Kroos als große Stütze der deutschen Nationalmannschaft. Seit seiner Rückkehr im März dieses Jahres überzeugte er als Taktgeber und war maßgeblich an der Leistungssteigerung des DFB-Teams bei der Heim-EM beteiligt. Das wussten die Fans zu schätzen.

Dies zeigt sich nicht nur durch die enorme Zahl an neuen Followern, sondern auch durch eine Aktion in Kroos‘ Geburtsstadt Greifswald. Dort hatten hunderte Menschen am Montag seinen Namen und seine Rückennummer gebildet.